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Líder supremo do Irã diz que vingança pela morte do antecessor é 'inevitável'

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AFP
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Repórter
11/07/2026 09:01

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O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou em uma mensagem escrita divulgada neste sábado (11) que a vingança pelo assassinato de seu pai e antecessor em ataques dos Estados Unidos e de Israel é "inevitável", em sua primeira declaração desde o funeral de Ali Khamenei.

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"Esta vingança é a vontade de nossa nação e precisa, inevitavelmente, ser cumprida", afirmou em uma carta assinada na sexta-feira (10). "A questão não depende da minha existência pessoal nem da de outros funcionários. Se estivermos presentes ou não, ela vai acontecer".

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bur-axn/ris/fp

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