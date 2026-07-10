Explosões são ouvidas em Kiev durante ataque russo

Explosões foram ouvidas na madrugada deste sábado (11) na capital da Ucrânia, onde autoridades alertaram para um ataque com mísseis russos.

As sirenes de alerta começaram a soar minutos após a primeira explosão. O chefe da administração militar de Kiev, Tymur Tkachenko, confirmou no aplicativo Telegram que a Rússia estava atacando a capital ucraniana com mísseis.

Kiev é alvo desde junho de ataques em massa realizados com um número cada vez maior de mísseis, principalmente balísticos, que são mais rápidos e difíceis de interceptar.

O ataque deste sábado ocorre um dia após drones ucranianos atingirem a infraestrutura petroleira na Rússia e o porto de Taganrog.

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