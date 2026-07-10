EUA e aliados pedem que Colômbia garanta 'transição pacífica'
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Os Estados Unidos e 12 países da aliança Escudo das Américas pediram nesta sexta-feira que as autoridades colombianas garantam uma transição pacífica de poder, em comunicado conjunto.
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Apoiado pelo presidente Donald Trump, Abelardo De la Espriella foi eleito em maio presidente da Colômbia, mas o atual chefe de Estado, Gustavo Petro, afirma ter provas de fraude.
"Pedimos com firmeza a todas as autoridades colombianas que ajam em estrita conformidade com a Constituição" e garantam "uma transição pacífica, ordenada e transparente", diz a nota. "Observamos com profunda preocupação as declarações recentes e ações que, sem fundamentos devidamente comprovados, colocam em dúvida a integridade do processo eleitoral."
Os países signatários firmaram em março uma Aliança para lutar contra o crime organizado, a imigração ilegal e fortalecer a segurança regional. Essa agenda coincide com o programa de De la Espriella, que propõe uma política de linha dura contra grupos criminosos e dissidentes guerrilheiros que ainda atuam na Colômbia, a construção de megaprisões e o uso de herbicidas no combate ao cultivo de coca.
De la Espriella não esconde seu desejo de incluir a Colômbia no Escudo das Américas. Já o esquerdista Gustavo Petro, que teve uma relação de altos e baixos com Trump, convocou seus apoiadores para uma manifestação no próximo dia 20, antes da transição de poder, em 7 de agosto.
Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartaram qualquer tipo de manipulação nas eleições colombianas.
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jz/cjc/lb