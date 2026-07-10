EUA e aliados pedem que Colômbia garanta 'transição pacífica'

Os Estados Unidos e 12 países da aliança Escudo das Américas pediram nesta sexta-feira que as autoridades colombianas garantam uma transição pacífica de poder, em comunicado conjunto.

Apoiado pelo presidente Donald Trump, Abelardo De la Espriella foi eleito em maio presidente da Colômbia, mas o atual chefe de Estado, Gustavo Petro, afirma ter provas de fraude.

"Pedimos com firmeza a todas as autoridades colombianas que ajam em estrita conformidade com a Constituição" e garantam "uma transição pacífica, ordenada e transparente", diz a nota. "Observamos com profunda preocupação as declarações recentes e ações que, sem fundamentos devidamente comprovados, colocam em dúvida a integridade do processo eleitoral."

Os países signatários firmaram em março uma Aliança para lutar contra o crime organizado, a imigração ilegal e fortalecer a segurança regional. Essa agenda coincide com o programa de De la Espriella, que propõe uma política de linha dura contra grupos criminosos e dissidentes guerrilheiros que ainda atuam na Colômbia, a construção de megaprisões e o uso de herbicidas no combate ao cultivo de coca.

De la Espriella não esconde seu desejo de incluir a Colômbia no Escudo das Américas. Já o esquerdista Gustavo Petro, que teve uma relação de altos e baixos com Trump, convocou seus apoiadores para uma manifestação no próximo dia 20, antes da transição de poder, em 7 de agosto.

Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartaram qualquer tipo de manipulação nas eleições colombianas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/cjc/lb