'É legal fazer sofrer um pouco', brinca Nico Williams, após classificação dramática da Espanha

Depois de vencer Portugal por 1 a 0 nas oitavas de final com um gol nos acréscimos (90'+1), a Espanha esperou até os 43 minutos do segundo tempo para garantir a vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final e Nico Williams brincou com esse padrão e com as vitórias dramáticas da 'Roja'.

"É até legal fazer as pessoas sofrerem um pouco, não é?", brincou o jogador do Athletic Bilbao com os repórteres na zona mista. Ele começou no banco e entrou na partida aos 34 minutos do segundo tempo quando o jogo estava empátado em 0 a 0, substituindo o atacante Mikel Oyarzabal.

"Muita gente acha que não comemorei quando o Mikel (Merino) marcou, mas isso não é verdade. Eu estava comemorando com o Lamine (Yamal). Foi um momento de muita alegria", observou, se referindo às imagens de TV logo após o gol, que o mostravam com uma expressão séria.

Nico Williams, que sofreu com lesões durante toda a temporada, machucou o adutor direito na última partida da fase de grupos, contra o Uruguai (1 a 0), o que o fez perder o jogo da fase de 16-avos contra a Áustria (3 a 0) e o confronto das oitavas de final contra Portugal (1 a 0).

A partida contra os belgas marcou, portanto, o seu retorno aos gramados.

"Me sinto aliviado. Aceleramos o cronograma de recuperação para que eu pudesse voltar o mais rápido possível", explicou.

"Foi um ano muito difícil para mim. A vida é assim: ela te derruba, mas você tem que se levantar. É uma lição de vida. Estou feliz por ajudar a equipe e por fazer isso com o meu sorriso característico", afirmou.

Pensando no jogo contra a França, Nico Williams espera uma partida difícil, mas lembrou que a Espanha venceu os 'Bleus' nas semifinais tanto da Euro 2024 quanto da Liga das Nações da Uefa de 2025.

"Estou muito confiante. Nas duas vezes em que os vencemos, foi decidido nos pequenos detalhes. Estamos muito ansiosos por esse jogo. É aí que veremos do que somos feitos", disse ele.

"Dito isso, precisamos ajustar alguns detalhes, pois a partida contra a França exigirá isso", acrescentou ele.

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