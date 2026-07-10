Declan Rice, Reece James e Guéhi voltam a treinar com a seleção da Inglaterra

O volante Declan Rice, o lateral-direito Reece James e o zagueiro Marc Guéhi voltaram a treinar com a seleção da Inglaterra nesta sexta-feira (10), véspera do confronto das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Noruega.

Embora a participação dos três jogadores na partida de sábado, em Miami, ainda seja incerta, o retorno aos treinos é uma notícia positiva para os 'Three Lions'.

Declan Rice estava afastado dos treinos da equipe desde quarta-feira devido a dores na região posterior da coxa e na lombar, um problema recorrente que ele enfrenta no Arsenal há vários meses. Segundo relatos da imprensa, ele também contraiu um vírus, embora isso não tenha sido confirmado à AFP.

A natureza do problema que afeta Marc Guéhi, que também ficou de fora das atividades de quarta e quinta-feira, não foi divulgada oficialmente, mas a imprensa aponta um desconforto na parte posterior da coxa.

Enquanto isso, o lateral-direito titular Reece James desfalcou a equipe nas duas últimas partidas devido a uma lesão. James, cuja carreira tem sido marcada por problemas físicos, sofreu a contusão após ter sido titular nos dois primeiros jogos da Inglaterra na Copa do Mundo.

O técnico Thomas Tuchel enfrenta dilemas na posição devido à suspensão de Jarell Quansah e à incerteza em torno de Reece James, cuja disponibilidade continua sendo dúvida apesar de seu retorno aos treinos.

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