"Fizemos o suficiente para vencer com mais tranquilidade", diz técnico da Espanha

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, se mostrou radiante após sua equipe garantir uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo ao vencer a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final, nesta sexta-feira (10), graças a um gol de Mikel Merino na reta final (88').

"Esse é o caráter da equipe, a mentalidade que sempre adotamos. Reitero o orgulho que sinto de um time tão comprometido e com tanta vontade de evoluir", disse De la Fuente logo após a partida.

"Diante de um adversário muito difícil, fizemos o suficiente para vencer com mais tranquilidade, mas a competição aqui é muito acirrada. É sempre difícil vencer numa Copa do Mundo", destacou.

O herói da noite foi, mais uma vez, Merino, que entrou na reta final do jogo e marcou dois minutos depois, classificando sua equipe, assim como havia feito na segunda-feira contra Portugal (1 a 0), nas oitavas de final.

"Mikel tem muitas qualidades. É um jogador de nível mundial que poderia atuar em qualquer seleção. Ele se encaixa perfeitamente neste elenco e neste estilo de jogo. Temos sorte de contar com jogadores como ele. Ele sempre aparece nos momentos decisivos", afirmou.

Já projetando a semifinal contra a França, na terça-feira (14), De la Fuente prevê um grande duelo, muito equilibrado.

"Eles estarão igualmente preparados. Somos a única equipe que os venceu em dois jogos consecutivos (nas semifinais da Euro 2024 e da Liga das Nações de 2025). Uma enorme seleção como a deles enfrentará uma enorme seleção como a nossa", afirmou.

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