Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo fecharam em leve baixa nesta sexta-feira (10), devido à expectativa de alívio da tensão no Oriente Médio.

O barril do tipo Brent para entrega em setembro caiu 0,38%, aos US$ 76,01, e o do WTI para agosto recuou 0,93%, aos US$ 71,41. Os dois contratos permanecem acima dos níveis de uma semana atrás, embora longe das máximas registradas no começo da guerra, iniciada em fevereiro.

Segundo a analista do Commerzbank Barbara Lambrecht, o prêmio de risco incorporado aos preços do petróleo bruto permanece relativamente baixo em comparação com o período entre março e maio, o que "indica que a maior parte do mercado considera os acontecimentos recentes uma perturbação temporária".

O presidente Donald Trump disse hoje que está disposto a manter os contatos com o Irã, mas ressaltou que o cessar-fogo em vigor desde abril terminou. Já o Catar expressou confiança em que ambos os lados retomem o diálogo, segundo a agência iraniana Tasnim.

Apesar da redução do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, os investidores reagiram com calma, destacou Tamas Varga, analista da PVM Energy. Os preços do petróleo subiram acentuadamente na última terça e quarta-feira, antes de começarem a cair.

Tamas atribuiu parte dessa mudança de tendência à preocupação do mercado com a demanda fraca. Segundo projeções da Agência Internacional de Energia (AIE), o consumo mundial de petróleo será 1 milhão de barris menor em 2026.

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