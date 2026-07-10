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Apple processa OpenAI por violação de segredos comerciais

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Repórter
10/07/2026 18:23

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A Apple processou nesta sexta-feira (10) a OpenAI, criadora do ChatGPT, acusando a empresa de orquestrar uma campanha para roubar segredos comerciais da fabricante do iPhone com o objetivo de desenvolver seu próprio dispositivo de hardware para o consumidor.

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A ação, apresentada a um tribunal federal da Califórnia, descreve um esforço agressivo por parte da OpenAI para recrutar funcionários da Apple e obter informações confidenciais a fim de construir seu próprio dispositivo.

"Em todos os níveis, desde membros de sua equipe técnica até seu diretor de hardware, e em coordenação com parceiros comerciais, a OpenAI vem roubando os segredos comerciais e informações confidenciais da Apple", afirmou a empresa em sua petição de 41 páginas.

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arp/jz/cjc/am

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