Apple processa OpenAI por violação de segredos comerciais

A Apple processou nesta sexta-feira (10) a OpenAI, criadora do ChatGPT, acusando a empresa de orquestrar uma campanha para roubar segredos comerciais da fabricante do iPhone com o objetivo de desenvolver seu próprio dispositivo de hardware para o consumidor.

A ação, apresentada a um tribunal federal da Califórnia, descreve um esforço agressivo por parte da OpenAI para recrutar funcionários da Apple e obter informações confidenciais a fim de construir seu próprio dispositivo.

"Em todos os níveis, desde membros de sua equipe técnica até seu diretor de hardware, e em coordenação com parceiros comerciais, a OpenAI vem roubando os segredos comerciais e informações confidenciais da Apple", afirmou a empresa em sua petição de 41 páginas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/jz/cjc/am