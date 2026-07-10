Zagueiro espanhol Mario Gila deixa Lazio e assina com Milan
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O Milan, já ativo no mercado de transferências para a nova temporada, contratou o zagueiro espanhol Mario Gila, vindo da Lazio, nesta sexta-feira (10).
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Revelado nas categorias de base do Real Madrid, Gila, de 25 anos, assinou um contrato até 2031, informou o clube 'rossonero' em um comunicado.
Segundo o site especializado Transfermarkt, o clube lombardo pagará 30 milhões de euros (cerca de R$ 175,5 milhões na cotação atual) pelo jogador, que estava na Lazio desde 2022.
Gila é a segunda grande contratação do Milan, que busca se recuperar de uma temporada decepcionante, na qual não conseguiu se classificar para a próxima Liga dos Campeões após terminar em quinto lugar na Serie A.
O técnico português Rúben Amorim chegou para substituir Massimiliano Allegri, e o Milan já contratou o atacante português Gonçalo Ramos, que estava no Paris Saint-Germain, por um valor de cerca de 70 milhões de euros (R$ 409 milhões).
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