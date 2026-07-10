Djokovic gostaria de jogar em Wimbledon 'pelo menos mais uma vez'

Derrotado por 3 sets a 0 (6-4, 6-4 e 6-4) nas semifinais de Wimbledon pelo número 1 do mundo, Jannik Sinner, o sérvio Novak Djokovic, de 39 anos, declarou após a eliminação desta sexta-feira (10) que gostaria de competir no torneio de Londres, onde já foi campeão sete vezes, "pelo menos mais uma vez".

"É claro que estou decepcionado", admitiu ele na coletiva de imprensa pós-jogo, depois de ver escapar a chance de conquistar seu 25º título de Grand Slam, na final de domingo.

"Obviamente, quero vencer Wimbledon. Esse é o motivo pelo qual continuo me esforçando tanto" nos treinos, numa idade em que os tenistas geralmente já penduraram as raquetes, insistiu o ex-número 1 do mundo, atualmente o oitavo colocado no ranking da ATP.

"Mas perdi para um jogador melhor. Tenho que aceitar isso. Não quero me martirizar. Não cometi tantos erros. Simplesmente estive um ou dois níveis abaixo dele", avaliou Djokovic, que havia vencido Sinner nas semifinais do Australian Open no início desta temporada, antes de perder para Carlos Alcaraz na final.

"Gostaria de jogar (em Wimbledon) pelo menos mais uma vez", afirmou. "Mas não sinto pressão alguma. Ninguém está me obrigando a jogar. Faço isso porque realmente quero e porque me sinto capaz de fazê-lo", observou.

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