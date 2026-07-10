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'Haaland-mania' chega ao Peru, com centenas de bebês registrados com nome do astro norueguês

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Repórter
10/07/2026 17:19

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A febre da Copa do Mundo em torno do astro norueguês Erling Haaland chegou aos cartórios de registro civil no Peru, onde centenas de famílias registraram seus filhos com o nome do artilheiro, informou o órgão nacional de registro nesta sexta-feira (10). 

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Segundo o Registro Nacional de Identificação e Estado Civil (Reniec), 468 recém-nascidos foram registrados com o sobrenome 'Haaland', enquanto outros 91 receberam o nome completo 'Erling Haaland'. 

"Haaland também é peruano. Grandes estrelas do futebol servem de inspiração para que os peruanos registrem seus filhos com nomes marcantes e famosos", disse Iván Torres, porta-voz do Reniec, ao canal Panamericana Televisión. 

Torres explicou que a maioria dos registros ocorreu nas semanas seguintes ao início da Copa do Mundo e, especificamente, após a Noruega avançar para as quartas de final. 

Conhecido como 'O Androide', o jogador do Manchester City, de 25 anos, tem sido um dos destaques do torneio, marcando dois gols na vitória da Noruega sobre o Brasil, resultado que levou os 'Vikings' às suas primeiras quartas de final, onde enfrentarão a Inglaterra neste sábado. 

Esse fenômeno não é novidade no Peru. Segundo o Reniec, 3.402 pessoas têm o nome 'Messi', sendo que 292 foram registradas como 'Lionel Messi'. 

Da mesma forma, 1.185 pessoas foram registradas como 'Cristiano Ronaldo', 1.241 como 'Yamal', 238 como 'Mbappé' e impressionantes 33.809 como 'Neymar', todos astros do futebol mundial. 

"Não podemos proibir as pessoas de usar esses nomes", afirmou Torres. 

A 'Haaland-mania' pode continuar crescendo se a Noruega seguir avançando na Copa do Mundo. O atacante chega às quartas de final como um dos artilheiros do torneio, com sete gols, atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, que somam oito cada.

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cm/ag/aam/yr

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