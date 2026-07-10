Brasileira Luisa Stefani vai disputar final feminina de duplas em Wimbledon
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A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski disputarão a final de duplas femininas de Wimbledon no domingo, após vencerem a taiwanesa Liang En-Shuo e a japonesa Shuko Aoyama por 7-5 e 6-3 nesta sexta-feira (10). Stefani e Dabrowski, cabeças de chave número 2, enfrentarão a francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Guo Hanyu — cabeças de chave número 10 — na final de domingo.
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Mladenovic e Hanyu venceram sua partida da semifinal nesta sexta, derrotando as chinesas Jiang Xinyu e Xu Yifan por 7-6 (7/5) e 6-4.
As italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, principais cabeças de chave do torneio, desistiram de Wimbledon antes mesmo de disputarem a primeira partida, devido a problemas físicos que afetavam uma delas.
Stefani, de 28 anos, conquistou a medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, ao lado de sua compatriota Laura Pigossi.
Ela joga esporadicamente com a canadense Dabrowski, de 34 anos, desde 2020. Juntas, elas alcançaram sua primeira final de Grand Slam nesta edição de Wimbledon.
A canadense já conquistou dois títulos de Grand Slam em duplas femininas, o US Open em 2023 e 2025, ao lado da neozelandesa Erin Routliffe, com quem também chegou à final de Wimbledon em 2024.
Nas duplas femininas, os melhores resultados de Stefani em Grand Slams incluem a classificação para as semifinais do Aberto da Austrália deste ano e do US Open em 2021 e 2023.
Anteriormente, ela havia chegado às quartas de final em Wimbledon em 2023 e 2025, enquanto em Roland Garros foi eliminada na terceira rodada em três ocasiões.
Nas duplas mistas, Stefani conquistou um título de Grand Slam, o Australian Open em 2023, formando parceria com o também brasileiro Rafael Matos.
No ano passado, em 2025, Stefani disputou outra final em Wimbledon, dessa vez nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury, mas não obteve sucesso.
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