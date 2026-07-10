Dezenas de crianças e professores sequestrados foram resgatados na Nigéria
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Dezenas de estudantes sequestrados durante um raro ataque no sudoeste da Nigéria, em maio, foram resgatados, informou o porta-voz da Presidência nesta sexta-feira (10).
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"Finalmente, todos os alunos e professores sequestrados em Orire, no estado de Oyo, foram resgatados por nossas forças de segurança", declarou Bayo Onanuga, porta-voz do presidente, em uma publicação no X que mostrava imagens de algumas das crianças.
O sudoeste da Nigéria é considerado há muito tempo uma das regiões mais seguras de um país que enfrenta múltiplas crises de segurança.
A Nigéria convive com a violência de grupos jihadistas e de quadrilhas criminosas que realizam sequestros para extorsão em áreas rurais, especialmente no norte e no centro do país.
Os sequestros em escolas são pouco frequentes no estado meridional de Oyo, um dos mais populosos da Nigéria e cuja capital, Ibadan, é um importante centro educacional do país.
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