Dezenas de crianças e professores sequestrados foram resgatados na Nigéria

Dezenas de estudantes sequestrados durante um raro ataque no sudoeste da Nigéria, em maio, foram resgatados, informou o porta-voz da Presidência nesta sexta-feira (10).

"Finalmente, todos os alunos e professores sequestrados em Orire, no estado de Oyo, foram resgatados por nossas forças de segurança", declarou Bayo Onanuga, porta-voz do presidente, em uma publicação no X que mostrava imagens de algumas das crianças.

O sudoeste da Nigéria é considerado há muito tempo uma das regiões mais seguras de um país que enfrenta múltiplas crises de segurança.

A Nigéria convive com a violência de grupos jihadistas e de quadrilhas criminosas que realizam sequestros para extorsão em áreas rurais, especialmente no norte e no centro do país.

Os sequestros em escolas são pouco frequentes no estado meridional de Oyo, um dos mais populosos da Nigéria e cuja capital, Ibadan, é um importante centro educacional do país.

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