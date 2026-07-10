Cristiano Ronaldo "nunca será um problema" para Portugal, diz Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo "nunca será um problema" para a seleção portuguesa, apesar da polêmica no país sobre sua contribuição, considerada decepcionante por muitos, na Copa do Mundo de 2026, afirmou nesta sexta-feira (10) o novo técnico da equipe, Jorge Jesus.

"O Cris é um símbolo do futebol português, um símbolo da Seleção, um símbolo de Portugal. Isso vai ficar para sempre na história e tive um grande prazer de trabalhar com ele este ano", declarou o treinador de 71 anos durante sua apresentação oficial.

Ele foi contratado para substituir o espanhol Roberto Martínez após a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo, na segunda-feira, contra a Espanha (1 a 0).

Martínez enfrentou duras críticas por escalar Cristiano Ronaldo como titular em todos os jogos e substituí-lo apenas uma vez, aos 81 minutos da partida da fase de 16-avos de final, vencida contra a Croácia (2 a 1).

"Quanto ao Cris como jogador e à polêmica em torno dele, cada um tem direito à sua própria opinião", disse Jorge Jesus, que comandou CR7 na temporada passada no clube saudita Al-Nassr.

Ele ressaltou que foi "muito fácil" trabalhar com o astro de 41 anos, a quem substituiu em 16 ocasiões.

Após a derrota para a Espanha na Copa do Mundo, o jogador, vencedor de cinco Bolas de Ouro, confirmou que este sexto Mundial foi o último de sua carreira, embora não tenha especificado se continuaria jogando por Portugal.

"Sei que ele quer continuar jogando pelo Al-Nassr", indicou Jorge Jesus.

"Enquanto ele estiver jogando e disponível para ser convocado, eu o chamarei, dentro de certos limites e com base nas condições que eu considerar melhores para a seleção", afirmou.

Jorge Jesus, que já comandou clubes como Benfica e Sporting em seu país natal e o Flamengo no Brasil, entre outros, assume o comando de Portugal com um contrato que vai, a princípio, até depois da Copa do Mundo de 2030, torneio que Portugal sediará em conjunto com Espanha e Marrocos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tsc/lle/dr/iga/aam