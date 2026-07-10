Sinner vence Djokovic e vai enfrentar Zverev na final de Wimbledon
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O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e campeão de Wimbledon em 2025, buscará o bicampeonato no torneio londrino após derrotar nas semifinais desta sexta-feira (10) o sérvio Novak Djokovic, que com esta derrota perdeu a chance de igualar os oito títulos do suíço Roger Federer.
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'Djoko', que aos 39 anos sonhava em somar mais um título de Wimbledon aos seus sete já conquistados e igualar o recorde masculino de Federer, não conseguiu oferecer resistência a Sinner, que venceu com autoridade em sets diretos: 6-4, 6-4 e 6-4.
O italiano de 24 anos vai enfrentar na final de domingo o alemão Alexander Zverev, que mais cedo derrotou o surpreendente britânico Arthur Féry, 114º colocado no ranking mundial, na outra semifinal, com parciais de 7-6 (7/0), 6-2 e 6-4.
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psr/dr/aam