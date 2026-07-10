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Manzambi vai desfalcar Suíça contra Argentina devido a lesão

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Repórter
10/07/2026 14:41

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O jovem meio-campista Johan Manzambi, um dos destaques da Suíça na Copa do Mundo de 2026, não se recuperará a tempo de enfrentar a Argentina nas quartas de final, confirmou o técnico Murat Yakin nesta sexta-feira (10).

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A promessa do Freiburg, que marcou três gols no Mundial da América do Norte, ficou de fora da vitória sobre a Colômbia nas oitavas de final devido a uma lesão no joelho esquerdo sofrida durante um treino.

"Ele não poderá jogar amanhã. Tentamos de tudo para deixá-lo em plenas condições físicas, mas, infelizmente, ele não terá condições de atuar", lamentou Yakin em entrevista coletiva em Kansas City, antes da partida de sábado.

O jogador suíço de 20 anos vinha sendo uma das grandes revelações do torneio, apesar de ter começado a competição no banco de reservas.

Manzambi conquistou a titularidade no segundo jogo da fase de grupos e brilhou ao marcar dois gols na goleada de 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina.

A lesão sofrida antes do jogo contra a Colômbia interrompeu a ascensão de um jogador cobiçado por clubes como o Newcastle, da Inglaterra, com o qual ele teria chegado a um princípio de acordo.

"Ele está sentindo muitas dores, e isso é muito difícil para nós", lamentou Yakin. "Ele vivia um grande momento, e vê-lo jogar traz alegria. Estava em excelente forma, mas está descartado para a partida de amanhã".

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gbv/ag/aam/am

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