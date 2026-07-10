Egito e Catar pedem retomada das negociações entre Estados Unidos e Irã

Os ministros das Relações Exteriores do Egito e do Catar pediram, nesta sexta-feira (10) que Estados Unidos e Irã retomem as negociações, informou o Ministério das Relações Exteriores egípcio, enquanto o presidente americano, Donald Trump, reiterava que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim.

A trégua de 8 de abril encerrou semanas de guerra após o ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, que desencadeou o conflito em 28 de fevereiro, mas foi marcada por confrontos recorrentes de menor intensidade.

Durante uma conversa telefônica, Badr Abdelatty, do Egito, e o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, "instaram todas as partes a priorizar a linguagem da diplomacia e do diálogo e a voltar à mesa de negociações", informou o ministério em comunicado.

Eles também pediram a "implementação do Memorando de Entendimento assinado entre as partes americana e iraniana, como etapa preliminar para alcançar um acordo definitivo entre ambas, de modo a contribuir para a redução das tensões e reforçar a segurança e a estabilidade regionais", acrescentou o comunicado.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores do Catar informou em outro comunicado que o xeque Mohammed destacou "a necessidade de que todas as partes se comprometam com o diálogo e a diplomacia" e implementem o que foi acordado no memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã.

Os dois países também pedem que seja garantida "a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz" para preservar a segurança e a estabilidade regionais.

Em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou nesta sexta-feira que o Irã pediu aos Estados Unidos que continuassem as conversas.

"O Irã nos pediu para continuar as 'conversas'. Aceitamos fazê-lo, mas os Estados Unidos comunicaram a eles, sem qualquer dúvida, que o cessar-fogo ACABOU", escreveu Trump na plataforma.

As duas partes retomaram os confrontos nesta semana, com ataques de Teerã a navios comerciais, bombardeios de Washington em resposta e o Irã atingindo ativos americanos em países do Oriente Médio com drones e mísseis.

Uma delegação do Catar, país mediador, chegou ao Irã nesta sexta-feira para manter conversas, informaram meios de comunicação locais, após a mais recente escalada entre os dois países.

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