Passageiro quase foi sugado para fora de avião que decolou da Grécia

Um homem quase foi sugado para fora de um avião da Ryanair durante um voo que decolou da cidade grega de Tessalônica, antes de ser puxado de volta por outros passageiros, conforme relataram testemunhas e autoridades nesta sexta-feira (10).

"A cabeça e os ombros de um passageiro estavam para fora da janela", disse uma passageira à emissora local Radio Thessaloniki. "Por sorte, ele não havia desatado o cinto de segurança."

Outros passageiros sentados perto do homem conseguiram puxá-lo de volta para dentro, acrescentou.

Segundo a Ryanair, "uma janela de passageiros se soltou em pleno voo, pouco depois da decolagem".

A fabricante americana Boeing, que construiu o avião envolvido — um 737-800NG entregue em 2008 à Malta Air, subsidiária da Ryanair — disse à AFP que "está ciente do incidente no voo FR1879".

"Estamos em contato com a Ryanair", acrescentou.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) declarou estar "pronta para prestar apoio à Autoridade de Aviação Civil da Grécia (HCAA) e ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB)".

A FAA confirmou que o avião retornou a Tessalônica "após uma janela ter quebrado".

Quando um incidente ocorre no exterior, a investigação é conduzida pela autoridade reguladora do país onde ocorreu, que pode solicitar assistência de órgãos homólogos.

Segundo a imprensa grega, a janela foi quebrada por um fragmento que se desprendeu de um dos motores da aeronave.

De acordo com o site especializado AirFleets, o avião é equipado com dois motores CFM56 7B26, fabricados pela CFM International, uma empresa conjunta entre a americana GE Aerospace e a francesa Safran.

A AFP não obteve resposta imediata de nenhuma das empresas.

A vítima, aparentemente um turista sérvio, foi hospitalizada nesta sexta-feira em Tessalônica com queimaduras por atrito, embora seu estado não seja grave, indicaram as autoridades, que especificaram que o voo tinha como destino Memmingen, na Alemanha.

Segundo a imprensa grega, o incidente ocorreu enquanto a aeronave sobrevoava a Macedônia do Norte.

"O avião pousou (em Tessalônica) com normalidade e os passageiros retornaram ao terminal", disse a Ryanair em um comunicado, acrescentando que providenciou um avião substituto para levá-los a Memmingen.

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