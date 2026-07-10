Seleção do Egito é ovacionada em seu retorno ao país

Os jogadores da seleção egípcia foram recebidos como heróis nesta sexta-feira (10) ao retornarem ao país, onde milhares de torcedores os ovacionaram por sua campanha histórica na Copa do Mundo de 2026, até serem eliminados pela Argentina nas oitavas de final.

"Estamos muito felizes com a equipe", contou à AFP Mohamed Gehad, que foi até o aeroporto internacional El-Alamein.

Uma maré de bandeiras vermelhas, brancas e pretas tomou os arredores do aeroporto, onde milhares de torcedores aguardavam o início do desfile do ônibus da equipe na cidade localizada a cerca de 300 quilômetros da capital, Cairo.

Muitos estavam vestidos com camisas com o nome do capitão Mohamed Salah, enquanto outros empunhavam faixas com mensagens de agradecimento à equipe.

O sonho egípcio chegou ao fim na terça-feira, quando a seleção argentina de Lionel Messi, que perdia de 2 a 0 a 11 minutos do fim do tempo regulamentar, virou o jogo (3–2) antes do apito final em Atlanta.

"Eles chegaram a um nível nunca visto e estamos orgulhosos deles", afirmou outro torcedor, Eyad Ahmed.

Pela primeira vez em sua história, o Egito venceu uma partida da Copa, passou da fase de grupos e chegou ao mata-mata.

Os jogadores egípcios serão recebidos no sábado pelo presidente Abdel Fattah al Sissi, que agradeceu na terça-feira à equipe por sua "atuação honrosa" e por ter alcançado um "marco histórico na história do futebol egípcio".

A Federação Egípcia de Futebol anunciou na quarta-feira que solicitou à Fifa a abertura de uma investigação sobre a equipe de arbitragem, denunciando "erros de arbitragem flagrantes (...) e a aplicação de dois pesos e duas medidas, o que levou à derrota da seleção egípcia" diante da 'Albiceleste'.

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