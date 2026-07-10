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Desmatamento na Amazônia no 1º semestre cai para menor nível em 10 anos

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AFP
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Repórter
10/07/2026 12:48

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O desmatamento na Amazônia brasileira durante o primeiro semestre do ano atingiu seu menor nível em uma década, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10), confirmando a melhora observada desde o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. 

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De janeiro a junho, 1.295 quilômetros quadrados foram desmatados na maior floresta tropical do mundo, o menor nível desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) iniciou suas medições em 2016, utilizando dados de satélite. 

Isso representa uma queda de 38% em comparação com o primeiro semestre de 2025.

Lula (PT), que buscará a reeleição em outubro, prometeu erradicar o desmatamento ilegal até 2030. 

A título de comparação, a destruição da vegetação na Amazônia foi mais de três vezes maior no primeiro semestre de 2022 (3.998 km²), último ano do mandato de seu antecessor Jair Bolsonaro (PL).

Após atingir o pico de 10.278 km² em 2022, o desmatamento na Amazônia brasileira foi reduzido quase pela metade em 2023, o primeiro ano do atual mandato de Lula, e a queda continuou nos anos seguintes.

No Cerrado, a vasta e biodiversa savana ao sul da Amazônia, foram desmatados 3.142 km², o menor nível desde 2021.

Lula quer apresentar um histórico ambiental positivo a menos de três meses das eleições, nas quais espera conquistar um quarto mandato. No entanto, tem sido criticado por ambientalistas por seu apoio a um projeto de exploração de petróleo em larga escala na costa da Amazônia.

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lg/tmo/thm/ad/mar/aa

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