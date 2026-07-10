Zverev vai à final de Wimbledon após recente título de Roland Garros

O tenista alemão Alexander Zverev, recém-campeão de Roland Garros, confirmou nesta sexta-feira (10) a sua boa temporada ao garantir sua vaga na final do torneio de Wimbledon, em Londres, pela primeira vez em sua carreira.

Zverev, de 29 anos, número 3 do mundo, venceu a partida com relativa facilidade, em 3 sets a 0, com parciais de 7-5 (7/0), 6-2 e 6-4, superando o britânico Arthur Féry (N.114), que jogava em Wimbledon após ter recebido um convite (wild card) do torneio londrino.

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