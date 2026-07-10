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Hugo Broos deixa cargo de técnico da África do Sul

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Repórter
10/07/2026 12:13

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O treinador belga Hugo Broos, de 74 anos, não é mais o técnico da África do Sul, indicou nesta sexta-feira (10) um dirigente da Federação Sul-Africana de Futebol, dias depois da eliminação dos 'Bafana Bafana' na fase de 16-avos de final.

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"Hugo pode continuar trabalhando com a seleção, mas em uma função diferente", afirmou a fonte.

Broos anunciou sua saída à revista belga Humo, detalhando que o presidente da federação, Danny Jordaan, queria mantê-lo "em um papel diferente, como consultor ou cargo semelhante".

Sob seu comando, a seleção sul-africana passou da fase de grupos pela primeira vez, ao terminar em segundo lugar em sua chave, atrás do México, após uma vitória contra a Coreia do Sul (1 a 0).

Mas não conseguir avançar para além dos 16-avos de final, etapa em quem perdeu para o Canadá (1 a 0).

Entre os nomes de possíveis substitutos está o de Pitso Mosimane, que ocupou o cargo entre 2010, após o Mundial em casa, e 2012, sem muito sucesso.

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dl/nf/ah/iga/avl/yr/aa

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