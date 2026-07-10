Trump diz que EUA aceita negociar com Irã, mas que cessar-fogo 'terminou'

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (10) que os Estados Unidos aceitaram continuar as negociações com o Irã, mas reiterou que o cessar-fogo entre os dois países chegou ao fim.

"O Irã nos pediu que continuássemos as 'conversas'. Nós aceitamos fazer isso, mas os Estados Unidos informaram, sem margem para dúvidas, que o cessar-fogo TERMINOU", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

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