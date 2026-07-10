México registra recuperação de quase 18 mil bens arqueológicos desde 2018

O México anunciou, nesta sexta-feira (10), que desde 2018 recuperou um total de 17.878 bens arqueológicos e históricos que estavam em coleções privadas ao redor do mundo ou seriam colocados em leilão.

Desde o governo do ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), o México iniciou uma campanha para repatriar este patrimônio.

"Temos trabalhado arduamente (...) para poder recuperar, repatriar a memória, a identidade dos povos do México, a partir do diálogo permanente com diferentes governos do mundo", disse Omar Vázquez, diretor do Instituto Nacional de Antropologia e História.

O funcionário explicou que, entre as peças recuperadas, está um crânio coberto de fragmentos na cor turquesa da cultura mixteca, que era exibido no Museu de Etnologia de Leiden, nos Países Baixos.

Há também um painel da cultura maia que representa um governante político e que é originário do estado de Chiapas, no sul do país.

Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e Itália são os países de onde mais peças foram recuperadas, indicou Vázquez.

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