Mais de 20 líderes conversarão na segunda-feira em Paris sobre apoio à Ucrânia

Ao menos 25 chefes de Estado e de governo, incluindo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participarão na segunda-feira (13), em Paris, de uma reunião da "coalizão dos voluntários" destinada a "ampliar o apoio à Ucrânia e a pressão sobre a Rússia", anunciou nesta sexta-feira (10) a Presidência francesa.

O objetivo é "impulsionar" um cessar-fogo e a "retomada" das negociações de paz, indicou o Palácio do Eliseu.

A coalizão, formada por 35 países, é uma iniciativa da França e do Reino Unido para apoiar militarmente a Ucrânia e oferecer garantias de segurança, com o envio de uma força multinacional ao território ucraniano após um acordo de paz.

Moldávia e Macedônia do Norte se juntarão ao grupo na segunda-feira.

A cúpula acontecerá na véspera do tradicional desfile militar de 14 de julho, Dia Nacional da França, na avenida dos Champs-Élysées, que destacará o apoio à Ucrânia.

Zelensky, o chanceler alemão Friedrich Merz, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e o presidente italiano Sergio Mattarella estarão entre os líderes presentes.

Os participantes discutirão a cooperação em "defesa antiaérea e antimísseis" com a Ucrânia, incluindo a produção de armamentos sob licença no país.

O Eliseu também informou que a força multinacional iniciará em breve exercícios fora da Ucrânia para "mostrar à Rússia" que está "preparada para agir".

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