Inflação no Brasil teve leve desaceleração em junho

A inflação no Brasil desacelerou ligeiramente em junho, para 4,64% na comparação anual, principalmente devido à queda nos preços de alimentos e combustíveis, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (10).

Essa é uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição em outubro, já que o custo de vida está entre as principais preocupações dos eleitores.

No entanto, apesar da desaceleração em relação aos 4,72% registrados em maio, a inflação em 12 meses permanece acima da meta estabelecida pelas autoridades, entre 1,5% e 4,5%.

A inflação mensal foi de 0,16%, ante 0,58% em maio.

Os preços dos alimentos caíram 0,24% no mês passado, principalmente o café (-3,72%), as frutas (-1,58%) e a carne (-0,64%).

Os preços dos combustíveis também diminuíram em junho (-0,48%), mas o governo Lula permanece vigilante em relação à turbulência causada pela guerra no Oriente Médio.

Os subsídios destinados a conter a alta dos preços nos postos de gasolina estavam programados para terminar esta semana, mas o ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou na quinta-feira sua prorrogação devido à retomada das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã.

Esse conflito causa interrupções significativas no fornecimento global de petróleo devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica para hidrocarbonetos.

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