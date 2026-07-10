Oitavo detido por suposto plano contra evento de MMA na Casa Branca

As autoridades americanas prenderam um oitavo suspeito na investigação sobre um plano para atacar um evento de artes marciais mistas (MMA) realizado na Casa Branca em 14 de junho, para marcar o 80º aniversário do presidente Donald Trump.

O homem de 21 anos, identificado como Chandler D. Scaggs e residente na Virgínia Ocidental, foi preso "esta semana" no estado do leste dos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Justiça na quinta-feira. "Ele teria sido designado para atuar como um dos atiradores de elite durante o ataque planejado", observou um comunicado.

O Departamento de Justiça especificou que os oito homens presos até o momento foram denunciados conjuntamente em um único processo que tramita em Ohio. São acusados de "planejar o assassinato do presidente dos Estados Unidos, do vice-presidente dos Estados Unidos, de outras autoridades federais, do primeiro-ministro israelense", Benjamin Netanyahu, "do (magnata) Elon Musk e de 'outros alvos de alto escalão'".

Em 16 de junho, o Departamento de Justiça havia anunciado a prisão e o indiciamento de cinco homens com idades entre 19 e 32 anos em vários estados (Califórnia, Nebraska e Missouri) nos dias que antecederam o evento.

Essas prisões impediram os suspeitos de executar seu plano, que envolvia lançar drones carregados de explosivos para provocar uma evacuação, permitindo que atiradores de elite disparassem contra autoridades de alto escalão presentes, segundo a denúncia.

Outros dois homens foram presos posteriormente, no final de junho, pelo FBI — a polícia federal —, um no estado de Washington e o outro no Missouri.

O presidente americano celebrou seu 80º aniversário em 14 de junho com a luta "Freedom 250", organizada pelo UFC, dominante no mundo das artes marciais mistas.

Mais de 4.000 convidados compareceram ao evento nos jardins da Casa Branca, incluindo Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e David Ellison, diretor da Paramount e aliado de Trump, cuja rede detinha os direitos exclusivos de transmissão.

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