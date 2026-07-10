Albânia defende pagar mais de US$ 4 milhões por show de Kanye West

O governo albanês defendeu, nesta sexta-feira (10), o pagamento de quatro milhões de euros (4,6 milhões de dólares ou 23,6 milhões de reais) para financiar o próximo show do controverso rapper americano Kanye West na capital do país.

O show, para o qual foi construída uma estrutura especial nos arredores da cidade, esperava atrair 60 mil pessoas, mas a imprensa local noticiou que a venda de ingressos ficou muito aquém das expectativas.

"O sucesso de um show não se mede apenas pela receita da venda de ingressos", afirmou o ministro da Cultura, Blendi Gonxhe, citando os benefícios turísticos estimados que o evento poderia gerar.

West provocou indignação com elogios a Adolf Hitler, uma canção intitulada "Heil Hitler" e a venda de camisetas com uma suástica em seu site.

Posteriormente, ele negou ser antissemita e se distanciou de suas declarações, as quais atribuiu ao seu transtorno bipolar.

O anúncio surge em meio a protestos que exigem a renúncia do primeiro-ministro albanês, Edi Rama, desencadeados por um projeto de complexo turístico ligado à família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sul do país.

O movimento de protesto, que inicialmente reivindicava a proteção de uma reserva natural, tornou-se um catalisador para a indignação generalizada contra a corrupção.

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