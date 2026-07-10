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TikTok vai reforçar detecção de contas que divulgam vídeos gerados com IA

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Repórter
10/07/2026 06:41

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O TikTok anunciou nesta sexta-feira (10) que vai reforçar a detecção de contas dedicadas exclusivamente à publicação de vídeos gerados com inteligência artificial (IA).

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"Nas próximas semanas, o TikTok testará melhorias nos sistemas de detecção para identificar contas dedicadas à publicação de 'spam' gerado por IA sobre temas que podem afetar a confiança do público ou o bem-estar dos usuários", informou o grupo em um comunicado.

Os temas incluem política, atualidade, saúde e conselhos financeiros, um tipo de conteúdo que, segundo a empresa, prejudica "a visibilidade dos criadores originais".

A plataforma considera contas de "spam" aquelas que produzem conteúdos de IA "de baixa qualidade e muito padronizados" e apresentam uma "concentração" de temas de alto risco que podem abalar a confiança da opinião pública, além de comprar ou vender seguidores.

O TikTok, assim como outras redes sociais, é afetado pela proliferação de conteúdos gerados por IA, usados para alcançar grande audiência com baixo custo.

O fenômeno é conhecido como "AI slop" e se refere a conteúdos de baixa qualidade, às vezes absurdos.

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mng/mch/pc/an/fp

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