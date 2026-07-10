Ataques de drones provocam incêndio em refinaria no sul da Rússia

Ataques contra várias infraestruturas de petróleo no sul da Rússia provocaram um incêndio nesta sexta-feira (10) em uma refinaria na região de Krasnodar, informaram as autoridades russas, que anunciaram ter destruído 376 drones ucranianos.

"Como resultado da queda de destroços de drones, um incêndio foi declarado na refinaria de Ilskii", informou o quartel-general da região de Krasnodar no Telegram, sem relatar vítimas.

O governador da região de Rostov (sul), Yuri Sliusar, declarou que duas instalações de armazenamento de combustíveis em Azov sofreram incêndios após os ataques.

Os novos ataques contra instalações petrolíferas aconteceram no momento em que o país enfrenta dificuldades de abastecimento de combustível, em particular na vizinha península da Crimeia.

Entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira, as forças russas destruíram 376 drones ucranianos, informou o Ministério da Defesa da Rússia na plataforma Max.

A Rússia ataca a Ucrânia praticamente todos os dias, mais de quatro anos após o início da guerra, o pior conflito bélico na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Ucrânia também intensificou os ataques contra o território russo, algumas vezes muito distante da fronteira. O país visa especialmente infraestruturas de transporte e armazenamento de combustíveis, em uma tentativa de esgotar a capacidade de Moscou de financiar seu esforço de guerra.

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