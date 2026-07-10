Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel compartilha informações de inteligência sobre suposto plano do Irã para matar Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/07/2026 00:01

compartilhe

SIGA

Israel compartilhou informações de inteligência com os Estados Unidos sobre um plano novo e “específico” do Irã para assassinar o presidente Donald Trump, informaram nesta quinta-feira (9) veículos de imprensa americanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os relatos surgem quando os novos ataques entre Estados Unidos e Irã reacenderam o temor de um retorno à guerra total, e após Trump ter usado, de forma misteriosa, um avião antigo para deixar a Turquia depois da cúpula da Otan.

Washington vinha monitorando “um fluxo constante” de informações de inteligência sobre possíveis planos para assassinar Trump, “mas o alerta de Israel era novo e dizia respeito a um complô específico”, informou a CNN, citando fontes anônimas familiarizadas com o assunto.

Informação semelhante foi publicada pelo jornal The Wall Street Journal, que também citou fontes não identificadas.

Teerã vem prometendo há anos se vingar de Trump por ter ordenado o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em janeiro de 2020, durante seu primeiro mandato.

A AFP entrou em contato com a Casa Branca sobre o tema. Um funcionário não identificado limitou-se a apontar declarações de Trump feitas na quarta-feira.

“Eles querem acabar com o líder dos Estados Unidos, eu. Estou em qualquer lista. Hoje de manhã vi que estou em cada uma das listas deles”, disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, na volta da Turquia.

Trump usou seu antigo Air Force One. Essa troca, durante a primeira viagem internacional do novo avião, presenteado pelo Catar, provocou especulações. Segundo The New York Times, a troca foi feita a pedido do Serviço Secreto dos EUA “como medida de segurança”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ksb/sla/jm/lb/ic

Tópicos relacionados:

complot eua guerra ira israel politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay