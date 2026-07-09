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Mbappé: 'Só existe uma maneira de relaxar, e é vencer'

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AFP
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Repórter
09/07/2026 20:25

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Kylian Mbappé afirmou nesta quinta-feira (9) que a França tem um longo caminho a percorrer na Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final, e que a equipe ainda não pode se dar ao luxo de relaxar.

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"Estamos na semifinal. O caminho ainda é longo e sabemos que o que vem pela frente é ainda mais difícil, mas estamos prontos. Estamos preparados para enfrentar qualquer coisa e vamos assistir ao jogo de amanhã para descobrir quem vamos enfrentar", disse Mbappé ao canal M6.

O capitão dos 'Bleus' destacou a importância de manter a concentração após a vitória sobre o Marrocos, durante a qual ele foi substituído nos minutos finais após sofrer uma pancada no tornozelo.

"Estou bem, levei uma pancada, mas estou bem. Acho que naquele momento o JP (Jean-Philippe Mateta) estava mais bem preparado do que eu para jogar os últimos 15 minutos, então eu saí e ele entrou. Ele entrou muito bem, até podia ter marcado, então é muito positivo".

Mbappé, que usava uma bolsa de gelo no tornozelo após a partida, explicou que a França mantém sua ambição intacta e que a única forma de pensar em relaxar será depois de atingir o objetivo.

"Não sei se é uma missão, acho que esse é o termo mais fácil de usar. Acho que estamos cientes de que só existe uma maneira de relaxar, e é vencer. Até conseguirmos isso, não vejo por que deveríamos relaxar".

O astro francês também se referiu à eliminação de seu amigo Achraf Hakimi, lateral marroquino que foi seu companheiro no Paris Saint-Germain, e reconheceu que a situação será diferente quando ambos se reencontrarem fora de campo.

"Estou aqui para vencer e ele também estava aqui para vencer (...) Ele é um amigo muito próximo, mas não há nenhum sentimento envolvido aqui", ressaltou Mbappé.

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lle/cl/mcd/cb/am

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