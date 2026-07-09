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Internacional

'Estamos onde queríamos estar', comemora Deschamps

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AFP
AF
AFP
Repórter
09/07/2026 20:13

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O técnico da França, Didier Deschamps, comemorou a classificação para a terceira semifinal de Copa do Mundo consecutiva após a vitória sobre o Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), em Foxborough, próximo de Boston.

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A seleção francesa, grande favorita ao título, construiu o resultado com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, apesar da atuação brilhante do goleiro marroquino Yassine Bounou.

Bounou defendeu um pênalti cobrado por Mbappé quando o placar ainda estava 0 a 0 e manteve os 'Leões do Atlas' vivos na partida até o início do segundo tempo.

"São três semifinais consecutivas, o que já é ótimo, mas mesmo que pareça lógico e natural, precisamos alcançar esse objetivo [título]. Obviamente, tenho jogadores extraordinários, caso contrário, não teríamos chegado tão longe", disse Deschamps ao canal M6.

"Foi difícil porque hoje, perdendo o pênalti, com todas as chances que não convertemos... Quando é o Kylian, não tem problema, ele nunca se abate, mesmo depois de ter uma chance de marcar. Ele é ótimo, estamos onde queríamos estar, então agora vamos nos recuperar bem e amanhã veremos quem será nosso adversário", acrescentou.

Em busca do seu terceiro título mundial, a França vai disputar a semifinal na próxima terça-feira, em Dallas, contra Espanha ou Bélgica, que jogam na sexta-feira, em Los Angeles.

"Estamos aqui para isso e os jogadores têm o dever de fazer tudo. Às vezes dá certo, não sempre, mas é preciso fazer tudo o que for possível para alcançar o nível mais alto possível. Hoje superamos uma etapa importante", afirmou o treinador.

Deschamps, que deixará o comando da seleção francesa depois da Copa do Mundo, afirmou que substituiu Mbappé após ele sentir "um certo desconforto" no tornozelo, enquanto o volante Manu Koné saiu porque "levou uma pancada no joelho e teve algumas cãibras".

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