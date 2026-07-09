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Trump informou Netanyahu sobre "últimos movimentos" dos EUA no Golfo

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AFP
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Repórter
09/07/2026 19:41

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O presidente americano, Donald Trump, conversou por telefone na noite desta quinta-feira (9) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para informá-lo sobre os "últimos movimentos" dos Estados Unidos no Golfo, anunciou o gabinete de Netanyahu.

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A conversa ocorreu "no âmbito dos contatos regulares" entre os dois líderes, que, nesta ocasião, reafirmaram "a continuidade da coordenação entre seus países em diversas áreas", segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro divulgado na plataforma X.

"Por sua vez, Netanyahu ressaltou a gravidade das declarações do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e de seus colaboradores contra a existência do Estado de Israel, bem como a necessidade de estabelecer zonas de segurança ao longo das fronteiras israelenses", acrescenta o comunicado.

Na terça-feira, Erdogan rejeitou e classificou como "desinformação" a afirmação de Israel de que a venda de caças americanos F-35 e de componentes para essas aeronaves à Turquia destruiria o equilíbrio de poder na região. Na segunda-feira, Netanyahu instou os Estados Unidos a não venderem os caças à Turquia, aliada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Um funcionário do governo dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira à AFP que a conversa entre Trump e Netanyahu ocorreu, sem fornecer mais detalhes.

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bur-hba/ube/eml/ad/am

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