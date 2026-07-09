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Síria diz ter capturado "célula responsável" por explosão durante visita de Macron

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AFP
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Repórter
09/07/2026 18:07

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O ministro do Interior da Síria, Anas Jatab, afirmou nesta quinta-feira (9) ter capturado a "célula responsável" por dois atentados a bomba ocorridos durante a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, a Damasco, no início desta semana.

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"A célula responsável pelos atentados terroristas a bomba que tiveram como alvo Damasco há dois dias está agora sob nossa custódia", publicou Jatab na plataforma X.

"Assim que as investigações forem concluídas, revelaremos ao público as identidades dos integrantes da célula, suas funções, bem como todas as suas afiliações e conexões", acrescentou.

Mais tarde, o Ministério do Interior informou, em comunicado, que a célula foi capturada após "uma série de operações simultâneas realizadas ao mesmo tempo contra os diferentes locais onde se encontravam os suspeitos, em Damasco e em sua região metropolitana".

O comunicado informou que as operações ocorreram em quatro bairros, dois dos quais são habitados por integrantes da minoria alauíta do governante deposto Bashar al Assad.

Duas bombas de fabricação caseira atingiram o centro de Damasco na terça-feira, deixando um morto e dezenas de feridos durante a primeira visita do presidente francês à Síria.

As explosões, ocorridas nas proximidades do hotel onde Macron havia passado a noite, aconteceram após a saída do presidente do edifício e poucos instantes antes de a imprensa estatal síria anunciar sua chegada ao palácio presidencial para reunir-se com seu homólogo sírio, Ahmed al Sharaa.

Em uma entrevista coletiva conjunta após a explosão, Macron pediu que não se permita "ser desestabilizado" por esse tipo de ataque e reiterou o apoio de Paris à Síria.

Macron tornou-se o primeiro chefe de Estado da União Europeia a visitar a Síria desde a queda de Assad, em 2024.

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bur-lar/jsa/rlp/ad/am

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