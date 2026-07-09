Irã diz que projétil impactou base militar perto de usina nuclear
compartilheSIGA
A imprensa iraniana noticiou, nesta quinta-feira (9), que um projétil americano-israelense impactou uma base militar nos arredores da cidade de Bushehr, que abriga a única usina nuclear em funcionamento do Irã.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Há alguns momentos, um quartel militar nos arredores de Bushehr foi atacado e atingido por um projétil do inimigo americano-sionista", disse o vice-governador da província de Bushehr, Ehsan Jahanian, citado pela agência estatal de notícias Irna.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur-jsa/jj/ad/cr/mvv/am