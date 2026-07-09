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Internacional

Irã diz que projétil impactou base militar perto de usina nuclear

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/07/2026 17:33

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A imprensa iraniana noticiou, nesta quinta-feira (9), que um projétil americano-israelense impactou uma base militar nos arredores da cidade de Bushehr, que abriga a única usina nuclear em funcionamento do Irã.

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"Há alguns momentos, um quartel militar nos arredores de Bushehr foi atacado e atingido por um projétil do inimigo americano-sionista", disse o vice-governador da província de Bushehr, Ehsan Jahanian, citado pela agência estatal de notícias Irna.

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bur-jsa/jj/ad/cr/mvv/am

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel

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