Zelensky diz que faltam "aspectos técnicos" para finalizar fabricação de mísseis Patriot

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (9) que ainda faltam acertar aspectos técnicos com os Estados Unidos para que a produção de mísseis Patriot possa começar na Ucrânia, depois que Donald Trump deu seu aval.

Trump disse a Zelensky na quarta-feira, à margem da cúpula da Otan na Turquia, que lhe concederá o direito de fabricar mísseis Patriot, que a Ucrânia precisa para interceptar bombardeios russos.

"Os Estados Unidos reconheceram a Ucrânia como um país que está pronto para fazer isso. E agora, após nosso acordo com o presidente, nossas equipes (...) devem chegar a um consenso sobre todos os aspectos técnicos pendentes", declarou Zelensky, em resposta a uma pergunta sobre esses mísseis.

O presidente americano não detalhou quais são as condições dessa autorização nem a duração da licença.

Zelensky disse nesta quinta-feira que trabalhará para começar "o mais rápido possível" a produção em seu país, embora esse processo possa levar vários anos e não necessariamente responder às necessidades imediatas da Ucrânia.

Segundo o centro de estudos americano FPRI, são necessários 24 meses para fabricar um míssil desse tipo e 30 meses para fabricar o motor.

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