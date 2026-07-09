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Inglês Jarell Quansah recebe 2 jogos de suspensão por expulsão contra o México

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Repórter
09/07/2026 14:36

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O defensor inglês Jarell Quansah, expulso nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o México, foi punido com dois jogos de suspensão e vai desfalcar a Inglaterra nas quartas contra a Noruega.

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A suspensão agrava os problemas dos 'Three Lions' na lateral-direita, já que o único especialista da posição, Reece James, ficou de fora dos últimos três jogos devido a uma lesão muscular.

O retorno de James para o jogo do próximo sábado contra os noruegueses, em Miami, não está confirmado.

Quansah, jogador do Bayer Leverkusen de 23 anos, foi expulso no segundo tempo contra o México, no Estádio Azteca, por uma entrada dura sobre Jesús Gallardo.

Após revisar o lance no monitor, o árbitro australiano Alireza Faghani decidiu aplicar o cartão vermelho direto.

A Inglaterra, que vencia por 2 a 1 naquele momento, conseguiu segurar o México apesar de estar com um jogador a menos e avançou com uma vitória por 3 a 2.

A suspensão de dois jogos imposta a Quansah pelo Comitê Disciplinar da Fifa nesta quinta-feira (9) significa que ele está fora do jogo contra a Noruega e, caso a Inglaterra vença, da semifinal contra a Argentina ou Suíça.

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gbv/ag/cb/aa

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