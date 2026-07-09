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Pulisic sofreu microfratura na eliminação dos EUA contra Bélgica

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AFP
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Repórter
09/07/2026 14:26

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O atacante Christian Pulisic, principal jogador da seleção dos Estados Unidos, sofreu uma microfratura e um hematoma ósseo na parte inferior da perna direita durante a derrota para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, confirmou a federação americana nesta quinta-feira (9).

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O jogador do Milan foi substituído no segundo tempo (59'), pouco depois de a Bélgica marcar seu terceiro gol na partida disputada em Seattle.

Os Estados Unidos acabaram sofrendo uma goleada de 4 a 1, um desfecho amargo para um torneio no qual a equipe despertou as esperanças de seus torcedores.

Pulisic se lesionou no início do segundo tempo ao atingir a perna do jogador belga Youri Tielemans enquanto tentava um chute.

Após mancar em campo por vários minutos, o técnico Mauricio Pochettino substituiu seu principal jogador, que cobriu o rosto com a camisa enquanto recebia atendimento médico no banco de reservas.

"Christian Pulisic foi diagnosticado com uma microfratura e uma contusão óssea na tíbia e na fíbula da perna direita", informou a federação dos EUA nesta quinta-feira.

A entidade afirmou que vai colaborar com o Milan no plano de recuperação do atacante, que, segundo a ESPN, deve durar de quatro a seis semanas.

"É simplesmente frustrante terminar assim, é claro, mas agora tenho tempo para descansar, então espero que fique tudo bem", disse Pulisic ao ser perguntado sobre sua lesão.

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gbv/ag/cb

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