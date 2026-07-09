De minivestidos luminosos a peças totalmente reversíveis, passando por estrelas como Bad Bunny e Pedro Pascal entre as celebridades presentes nos desfiles, estes são cinco destaques da Semana de Alta-Costura de Paris, que termina nesta quinta-feira (9).

- Vestidos com luzes -

Em tons de verde com delicadas ramificações luminosas, a holandesa Iris Van Herpen apresentou um minivestido reluzente.

O surpreendente look, chamado Fractal Universe, não tinha LEDs nem outros dispositivos de iluminação, mas um acelerador de partículas que transformou o vestido em um reservatório de energia com bilhões de elétrons, explicou a designer.

Schiaparelli também apresentou vários modelos com luzes. Entre eles, um corpete moldado em silicone com uma saia de franjas brilhosas iluminada de dentro para fora.

- Inspiração vegetal -

As duas grifes mais aguardadas da semana, Chanel e Dior, apresentaram coleções inspiradas na natureza. Seus estilistas, Matthieu Blazy e Jonathan Anderson, respectivamente, enriqueceram suas criações com detalhes vegetais.

Na Chanel, o franco-belga, inspirado por contos como "João e o Pé de Feijão", apresentou looks com trepadeiras bordadas ou cobertos de borboletas.

A proposta de Anderson incluiu flores brancas que coroavam plissados e muitas peças em verde.

- Reversível -

"Por que a peça precisa permanecer estática? Como torná-la mais viva? E se cada criação apresentasse sua própria metamorfose?"

O francês Alexis Mabille segue questionando os códigos da moda, e cada uma das peças de sua coleção "Dual" era reversível.

Casacos pesados ou vestidos de veludo preto se transformavam em conjuntos dourados ou prateados em um piscar de olhos.

Em janeiro, Mabille desconcertou o público com uma coleção criada inteiramente com inteligência artificial.

- Tradição indiana -

O programa oficial da Semana de Alta-Costura incluiu dois estilistas indianos, Rahul Mishra e Manish Malhotra, cujas propostas deram o que falar.

Mishra se inspirou em grutas artificiais budistas para sua coleção, na qual se destacaram modelos esculturais ricamente ornamentados em tons de cinza.

Seu compatriota Malhotra prestou homenagem à maternidade com vestidos que traziam figuras em relevo de mães e filhos.

- Bad Bunny, Pedro Pascal... -

Os desfiles de alta-costura costumam atrair muitas estrelas, desde a rapper Cardi B até a atriz Cate Blanchett. Desta vez grandes nomes masculinos foram vistos entre o público.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny estava na primeira fila da Schiaparelli, vestido com um terno amarelo e uma gravata dourada em forma de trança. Na lapela, usava broches típicos da marca.

No desfile da Chanel, o ator americano de origem chilena Pedro Pascal foi visto com um conjunto branco e um suéter de marinheiro.

Na Dior, o britânico Josh O’Connor apareceu com um terno fluido da grife, apresentado em Paris poucos dias antes.

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