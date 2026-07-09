Mísseis e drones iranianos foram interceptados ou não causaram grandes danos
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Dezenas de mísseis e drones lançados pelo Irã não causaram danos significativos ou ferimentos a militares americanos, afirmou um oficial de defesa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (9).
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Os mísseis e drones iranianos "foram interceptados ou não causaram grandes danos", explicou o oficial sob condição de anonimato, acrescentando que "nenhum americano ficou ferido".
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