Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mísseis e drones iranianos foram interceptados ou não causaram grandes danos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/07/2026 13:39

compartilhe

SIGA

Dezenas de mísseis e drones lançados pelo Irã não causaram danos significativos ou ferimentos a militares americanos, afirmou um oficial de defesa dos Estados Unidos nesta quinta-feira (9). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os mísseis e drones iranianos "foram interceptados ou não causaram grandes danos", explicou o oficial sob condição de anonimato, acrescentando que "nenhum americano ficou ferido".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/acb/mr/dga/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay