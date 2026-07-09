Jorge Jesus será o novo técnico da seleção de Portugal

Jorge Jesus será apresentado como novo técnico da seleção de Portugal, sucedendo o espanhol Roberto Martínez, informou nesta quinta-feira (9) à AFP uma fonte próxima à negociação.

O treinador de 71 anos e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) chegaram a um "acordo total" e concederão uma entrevista coletiva na sexta-feira na sede da instituição, na periferia de Lisboa, segundo a mesma fonte.

Jorge Jesus assumirá a seleção portuguesa dias depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, com derrota por 1 a 0 para a Espanha.

O veterano técnico, que deixou o Al-Nassr em maio, assinará um contrato de quatro anos, até o Mundial de 2030, que será organizado em conjunto por Espanha, Portugal e Marrocos.

Com grande experiência no futebol português, Jorge Jesus dirigiu vários clubes no país, entre eles Benfica e Sporting de Lisboa, os dois grandes da capital.

No Brasil, teve uma passagem marcante pelo Flamengo entre 2019 e 2020, conquistando os títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Depois, comandou o Fenerbahçe da Turquia e os sauditas Al-Hilal e Al-Nassr, no qual comandou o astro Cristiano Ronaldo.

Após a eliminação de Portugal na segunda-feira, CR7 confirmou que esta sexta Copa do Mundo foi a última de sua carreira, embora não tenha revelado se continuaria sua trajetória na seleção.

Roberto Martínez, que estava no cargo desde 2023, levou Portugal ao título da Liga das Nações da Uefa em junho de 2025.

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