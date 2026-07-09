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México anuncia ações criminais pela morte de imigrantes nos EUA

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Repórter
09/07/2026 13:05

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O México anunciou, nesta quinta-feira (9), que apresentará denúncias criminais nos Estados Unidos pela morte de imigrantes mexicanos sob custódia ou em operações realizadas por autoridades deste país.

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Um total de 17 mexicanos morreram em centros de detenção do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) ou em operações desta agência desde que Donald Trump voltou ao poder em janeiro de 2025.

O caso mais recente é o de Lorenzo Salgado, de 52 anos, que foi baleado por um agente do ICE quando estava dentro de sua van em Houston. A agência afirmou em comunicado que Salgado "utilizou seu veículo como arma em uma tentativa de atropelar" um agente, que disparou "em legítima defesa". 

O México apresentou notas diplomáticas de protesto para cada uma das mortes. "Vamos manter a relação diplomática", assegurou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. 

"[Haverá] uma denúncia já formal perante as procuradorias estaduais e a Procuradoria Federal dos Estados Unidos" contra "quem for responsabilizado pelo que consideramos homicídios e, nos outros casos, por violação dos direitos humanos", acrescentou a mandatária.

"Vamos fazer tudo o que estiver em nossas mãos; o que não podemos é ser omissos", completou.

O México também iniciará "ações civis" contra as empresas que operam os centros de detenção do ICE e exigirá do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos "a proteção" de mexicanos nessas instalações.

O Ministério das Relações Exteriores do México pediu o apoio da Procuradoria-Geral do país.

O governo colaborou com uma ação judicial nos EUA apresentada em janeiro por ONGs sobre as condições de detenção, sob a figura jurídica de "amicus curiae", para contribuir com informações ou argumentos a um processo sem fazer parte dele.

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ai/jt/dga/yr/aa

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