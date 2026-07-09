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Cerca de 1,6 milhão de crianças ucranianas submetidas à militarização russa

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AFP
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Repórter
09/07/2026 12:53

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Cerca de 1,6 milhão de crianças ucranianas que vivem sob controle russo estão expostos a um sistema de doutrinação e militarização que pode construir um crime contra a humanidade, segundo especialistas independentes designados pela OSCE.

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O relatório foi apresentado nesta quinta-feira (9) em Viena no âmbito do "mecanismo de Moscou" da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, para investigar a situação dos direitos humanos.

Os especialistas denunciam um sistema institucionalizado da Rússia para doutrinar essas crianças.

"Consideramos (...) que este sistema poderia construir o crime contra a humanidade de perseguição", estimou o especialista francês Hervé Ascensio.

Segundo a especialista letã Elina Steinerte, as autoridades russas teriam enviado as intimações militares aos jovens dos territórios ocupados antes que aos de outras regiões da Rússia.

Acrescentou que vários jovens entrevistados abandonaram esses territórios "sem avisar às suas famílias" para evitar o recrutamento.

O relatório, consultado pela AFP, que documenta aulas de manuseio de armas e campos de treinamento, menciona vários casos de jovens adultos que foram incorporados e enviados para a linha de frente na Ucrânia.

Os especialistas estimam que cerca de 1,6 milhão de crianças que vivem na Crimeia ou nas regiões ucranianas parcialmente ocupadas pela Rússia foram afetados.

O governo ucraniano afirma, por sua vez, que 20.610 crianças foram levadas para o território russo.

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bg/oaa/pc/mab/rm/aa

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