Crise na Venezuela: o que mudou após a captura de Maduro e qual a situação atual do país

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A Venezuela vive um capítulo de profunda incerteza desde 3 de janeiro de 2026, quando forças dos Estados Unidos capturaram o então presidente Nicolás Maduro em uma operação militar. Atualmente detido em Nova York sob acusações de narcotráfico, Maduro deixou um vácuo de poder que foi preenchido por sua vice, Delcy Rodríguez, que assumiu como presidente interina. O país, já mergulhado em uma crise econômica e humanitária, agora navega por uma transição política complexa e sob forte influência internacional.

O que aconteceu em janeiro de 2026?

Em uma operação denominada "Absolute Resolve", forças especiais dos EUA entraram na Venezuela e capturaram Nicolás Maduro. A ação foi justificada pelo governo americano como uma resposta a acusações de longa data de narcoterrorismo e corrupção. Maduro foi levado aos Estados Unidos, onde se declarou inocente e aguarda julgamento. Em Caracas, a Suprema Corte venezuelana ordenou que a vice-presidente Delcy Rodríguez assumisse as funções presidenciais para garantir a continuidade administrativa, estabelecendo um governo interino.

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Qual é a situação econômica da Venezuela?

A crise econômica estrutural da Venezuela persiste, com hiperinflação, colapso produtivo e infraestrutura precária. No entanto, a captura de Maduro trouxe mudanças significativas. No final de fevereiro de 2026, Trump anunciou o recebimento de mais de 80 milhões de barris de petróleo venezuelano; já em março, os Estados Unidos autorizaram o comércio de ouro venezuelano e a PDVSA firmou novos contratos de exportação de petróleo para o mercado americano.

Essas medidas indicam uma flexibilização das sanções com o objetivo de estabilizar o mercado energético global, embora o impacto na vida diária dos venezuelanos ainda seja limitado. Os principais desafios continuam sendo:

Acesso a alimentos e medicamentos.

Salários insuficientes frente à dolarização informal.

Crise nos serviços públicos como água e eletricidade.

Como a política interna mudou o cenário?

Com Maduro fora do poder, a política venezuelana entrou em uma nova fase. O governo interino de Delcy Rodríguez opera em um ambiente de instabilidade, pressionado tanto por setores do chavismo que buscam se reorganizar quanto por uma oposição que exige uma transição democrática completa. A captura de Maduro foi, em parte, uma consequência da crise política que se seguiu às eleições de julho de 2024, cujo resultado favorável à oposição, liderada por figuras como María Corina Machado, teria sido ignorado pelo regime. Atualmente, as discussões se concentram na possibilidade de convocar novas eleições livres e na libertação de prisioneiros políticos.

Como estão as sanções internacionais?

O regime de sanções internacionais, liderado pelos EUA, foi recalibrado após a captura de Maduro. As medidas punitivas contra o setor petrolífero e financeiro foram parcialmente suspensas para permitir que o governo interino negocie ativos e retome parte da produção. A liberação do comércio de ouro em março de 2026 e os novos acordos petrolíferos são os exemplos mais claros dessa nova abordagem, que visa usar o alívio econômico como ferramenta de negociação para garantir uma transição democrática, embora a estrutura principal das sanções permaneça em vigor como forma de pressão.

Quais as perspectivas para o futuro?

O futuro da Venezuela é altamente incerto. A estabilidade do país depende da capacidade do governo interino de Delcy Rodríguez de conduzir uma transição pacífica, negociar com a oposição e organizar eleições transparentes. A influência dos Estados Unidos será determinante, assim como a reação de outros atores internacionais, como Cuba e países latino-americanos. Para a população, a esperança de uma solução para a crise humanitária e econômica está atrelada à construção de um consenso político que, até o momento, permanece frágil e desafiador.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.