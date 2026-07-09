Itália expulsa dois supostos espiões russos após prisão de dois ex-agentes italianos
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A Itália anunciou, nesta quinta-feira (9), a expulsão de dois agentes de inteligência russos credenciados no país sob cobertura diplomática, após denunciar uma "interferência grave e inaceitável", dois dias depois da prisão de dois ex-espiões italianos acusados de colaborar com Moscou.
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"O governo italiano decidiu expulsar dois adidos militares da embaixada da Federação Russa na Itália que estavam envolvidos em atividades de espionagem descobertas pela Procuradoria de Roma", escreveu o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, na rede social X.
O Ministério das Relações Exteriores "informou ao embaixador russo em Roma que Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devem deixar a capital italiana no prazo de três dias", declarou o chefe da diplomacia italiana, que também ocupa o cargo de vice-primeiro-ministro.
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência RIA Novosti, prometeu imediatamente uma "resposta adequada".
O anúncio das expulsões ocorre dois dias após a prisão de dois ex-agentes de inteligência italianos acusados de repassar informações sensíveis a Moscou, particularmente sobre a ajuda militar à Ucrânia, segundo a imprensa italiana.
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