Incêndio em fábrica de calçados provoca 'graves perdas humanas' na China

Um incêndio em uma fábrica de calçados na China provocou nesta quinta-feira (9) "graves perdas humanas", segundo o presidente Xi Jinping, e mobilizou cerca de 200 bombeiros e socorristas.

O fogo começou por volta do meio-dia no horário local (1 da manhã no horário de Brasília) na fábrica Huiteng, em Jinjiang, na província de Fujian, no sudeste do país, informou o Ministério da Gestão de Emergências em comunicado.

As equipes locais de combate a incêndios e resgate mobilizaram 183 pessoas e 35 veículos, segundo o ministério, que mencionou pessoas presas no edifício e "vítimas", sem detalhar o número de mortos ou feridos.

O desastre provocou "graves perdas humanas", afirmou Xi Jinping nesta quinta-feira, citado pela agência Xinhua, sem divulgar um balanço oficial.

Imagens ao vivo exibidas pela emissora estatal CCTV mostraram bombeiros lançando água sobre um edifício branco e azul de vários andares, escurecido pelas chamas e de cujas janelas saía uma espessa fumaça cinzenta.

O Ministério da Gestão de Emergências informou que o incêndio estava sendo controlado, mas exigiu esforços "máximos" para extingui-lo completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos.

Em novembro, a China lançou uma campanha para reduzir os riscos de incêndio em edifícios altos, após um grande incêndio que destruiu vários blocos residenciais em Hong Kong e deixou 168 mortos.

Apenas um mês depois, um incêndio em um prédio residencial na província de Guangdong, no sul da China, causou 12 mortes.

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