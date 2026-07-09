Eleições legislativas palestinas marcadas para 28 de novembro
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O presidente palestino, Mahmoud Abbas, assinou nesta quinta-feira (9) um decreto que convoca eleições legislativas para 28 de novembro, as primeiras do tipo em quase duas décadas, caso realmente sejam organizadas.
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"O decreto presidencial conclama o povo palestino em Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza a participar de eleições legislativas livres e diretas para escolher os membros do Conselho Legislativo Palestino na data estabelecida", informou a agência oficial de notícias Wafa, que cita o texto do decreto.
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