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Dois terços dos europeus respiraram níveis perigosos de ozônio em junho (relatório)

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AFP
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Repórter
09/07/2026 08:38

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Quase dois terços dos habitantes da União Europeia (UE) respiraram níveis perigosos de ozônio durante a onda de calor registrada entre 21 e 28 de junho, estimou nesta quinta-feira (9) um relatório da ONG Global Witness. 

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Trata-se de 300 milhões de europeus, incluindo 100 milhões de crianças e pessoas idosas, segundo esse relatório, elaborado a partir de dados de 162 estações de medição da qualidade do ar em toda a UE e obtido com exclusividade pela AFP. 

O Velho Continente enfrenta episódios de calor extremo cada vez mais frequentes e intensos. Nesta semana, vive uma terceira onda de calor, após a que superou todos os recordes em junho e a incomumente precoce registrada em maio. 

A temperatura média na Europa Ocidental atingiu 20,74ºC em junho, mais de 3ºC acima da média do período de 1991-2020, revelou nesta quinta-feira o observatório climático da União Europeia, Copernicus.

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dl/jdy/alu/fio/erl/avl/jc/fp

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