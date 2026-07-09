Número de mortos por inundações no sul da China sobe para 39

O balanço das chuvas torrenciais e das inundações na região de Guangxi, sul da China, subiu nesta quinta-feira para 39 mortos e nove desaparecidos, informou a imprensa estatal.

O canal estatal CCTV exibiu imagens de rios transbordando, casas destruídas e equipes de resgate distribuindo alimentos aos moradores em botes infláveis.

O balanço oficial anterior registrava seis mortos em Guangxi, onde as chuvas provocaram a ruptura de uma barragem em um reservatório.

O acidente, que provocou o colapso de parte da infraestrutura e a liberação de torrentes de água barrenta, deixou ao menos 26 mortos e sete desaparecidos, segundo a agência oficial Xinhua.

Na localidade de Liulan, onde a barragem cedeu, as águas recuaram, mas as ruas e as casas continuavam cobertas por uma espessa camada de lama. Os moradores iniciaram as tarefas de limpeza das casas devastadas - alguns utilizam escavadeiras para retirar os escombros e recuperar seus pertences.

As autoridades enviaram reforços materiais à região, incluindo alimentos e embarcações infláveis, segundo a Xinhua.

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